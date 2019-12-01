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أخبار العالم

بنك السودان المركزي ينفي وجود أزمة نقد في البنوك

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:15 م
بنك السودان المركزي
بنك السودان المركزي
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أ ش أ
نفى بنك السودان المركزي وجود أية أزمة في الأوراق النقدية، في البنوك.

وقال الدكتور نجم الدين حسن إبراهيم الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي - في بيان صحفي نقلته وكالة السودان للأنباء "سونا" مساء اليوم الأحد - إن واقع التعاملات اليومية في البنوك من سحب وإيداع عكس ما يشاع عن بوادر أزمة في توافر السيولة تماما.

ونوه بتوالي زيادة التوريدات واستمرار تغذية البنك المركزي للبنوك، وطمأن المتعاملين مع الجهاز المصرفي بعودة خدمات الصرافات الآلية وتفعيل نظام المتابعة والمراقبة من قبل البنك المركزي.

وأعلن أن البنك المركزي سيصدر تعميما للبنوك، للالتزام بتوجيهات البنك المركزي في هذا الخصوص، وكل من يخالف هذا الأمر سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها.
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