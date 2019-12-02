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رياضة

أيمن زين: إصابات المنتخب الأولمبي كانت عصبية.. وهذا سبب عدم تأهل جيل البدري للأولمبياد

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:52 ص
احتفال رمضان صبحي
احتفال رمضان صبحي فى نهائي كأس أمم أفريقيا
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حسن العمدة
أكد أيمن زين، طبيب منتخب مصر الأولمبي، أن إصابات لاعبي المنتخب الأولمبي كانت عصبية وليست عضلية نتيجة الضغوط.

وأكمل زين خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ناصر ماهر كانت لديه رغبة قوية للحاق بباقي مباريات بطولة أفريقيا لكن الجهاز الفني كان يخشى من تجدد إصابته".

وعن فترته السابقة: "واجهنا سوء حظ غير طبيعي في ولاية حسام البدري، صالح جمعة تعرض لإصابة قوية قبل أيام من بطولة أفريقيا المؤهلة للأوليمبياد عام 2015".
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