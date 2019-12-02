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أخبار العالم

تحطم طائرة صغيرة بالولايات المتحدة ومصرع ركابها

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:16 ص
صدى البلد
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شريف سيد
لقي 3 أشخاص مصرعهم، في تحطم طائرة صغيرة، عقب محاولتها الهبوط في مطار سان أنطونيو الدولي.

وقال تشارلز هود، رئيس مكافحة الحرائق في سان أنطونيو الأمريكية إن: "الطائرة الصغيرة، التي أقلعت من شوجر لاند، كانت متجهة إلى بويرن عندما واجهت مشكلة في المحرك، غيرت اتجاها إلى سان أنطونيو"، وفق ما نقلته صحف أمريكية.

وأضاف أن الطائرة تحطمت في منطقة ويست رابسودي، وهي منطقة تجارية سكنية على بعد ميل من مطار سان أنطونيو، بولاية تكساس الأمريكية، حيث أرسلت الطوارئ سيارات الإطفاء إلى المكان.

وأعلنت السلطات الأمريكية وجود 3 أشخاص داخل الطائرة المحطمة، ويمكن أن تحمل أربعة أشخاص.

يذكر أن الولايات المتحدة تتعرض لموجهة من الطقس السيئ، حيث تحطمت أمس طائرة، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص بسبب الطقس السيئ.
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