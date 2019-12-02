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أخبار العالم

إلغاء 900 رحلة جوية في أمريكا.. لهذا السبب

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
إلغاء 900 رحلة جوية
إلغاء 900 رحلة جوية في أمريكا
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رويترز
أدى تساقط الثلوج بكثافة إلى إغلاق طرق في الولايات المتحدة وإلغاء نحو 900 رحلة جوية فيما كان يتوقع أن يكون أكثر أيام السنة ازدحامًا بالنسبة للطرق الرئيسية والمطارات كما تقطعت السبل بالعديد من المسافرين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم يوم الأحد بعد عطلة عيد الشكر.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى تساقط ثلوج يبلغ ارتفاعها نحو 30 سنتيمترًا في الجانب الغربي من منطقة مترو بوسطن بحلول صباح اليوم الاثنين.

وتزايد إلغاء وتأجيل الرحلات الجوية طوال اليوم ومعظمها كان في مطارات في سان فرانسيسكو ونيوارك وبوسطن. وذكر موقع فلايت اوير الإلكتروني أنه بحلول الساعة 10.30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة ألغيت 881 رحلة وتأجلت 7122 رحلة أخرى.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس بلدة توسايانبولاية أريزونا الأمريكية حالة الطوارئ، مشيرًا إلى انقطاع الكهرباء والجليد الذي بلغ سمكه نحو 60 سنتيمترًا والذي جعل من المستحيل استخدام الطرق.

وقال ساندرسون إن السبل تقطعت بأكثر من ألف من السكان والسائحين في توسايان بحلول مساء الجمعة وإنه تم إعداد ملاجئ داخل المتنزه الوطني.
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