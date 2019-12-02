انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالبحر الأحمر|شاهد

انطلقت أعمال الحملة القومية لعام 2019، لتحصين المواشي، ضد مرض الحمى القلاعية، بمحافظة البحر الأحمر، وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ورعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.



وقال الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، إن الحملة بدأت من يوم السبت الماضي وتستمر لمدة شهر وذلك لإتاحة الفرصة لجميع المربين لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية في جميع مدن المحافظة، وذلك بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمحافظة.



وأضاف "سلمي"، أنه تم تشكيل لجان في جميع مدن المحافظة، وعمل مجموعات لتكون منتشرة في جميع مدن المحافظة لتغطيتها بالكامل، موضحًا عمل اللجان ومجموعات التحصين، تبدأ بترقيم الحيوانات ثم تحصينها وتسجيلها، وذلك لضمان حصر جميع الحيوانات التي يتم تحصينها والتأكد من تغطية جميع الثروة الحيوانية بمدن المحافظة حفاظًا على خلو المحافظة من اي أمراض وبائية.



وناشد مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، المربين بعدم التخلف عن تحصين المواشي الخاصة بهم، وسرعة تقديمها إلى الوحدة البيطرية التابعة لها، أو من خلال الحملات التي تجوب المدن والمناطق للحفاظ على خخلو المحافظة من اي أمراض وبائية ومنها مرض الحمى القلاعية.