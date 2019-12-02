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أخبار البلد

بعد الامارات والاردن والسعودية.. الوكيل يدعو باقى الدول العربية للتعاون مع مصر

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:01 م
آفاق توليد الكهرباء
آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر
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وفاء نور الدين
قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، إن مصر داعمة للتعاون العربي وجامعة الدول العربية وللعمل المشترك فى المجال النووى.

وأشار خلال كلمته فى المائدة المستديرة للمؤتمر الخامس عن آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية بعنوان مستقبل الطاقة النووية ، إلى أن هذا المنتدي يأتى ليكون رسالة حقيقية للتعبير عن دعم التعاون العربي ويمثل خطوة من أجل بناء عربى ومن أجل تبادل الخبرات بين الدول.

وتابع قائلًا: « نحن الآن منفتحون إلى العالم العربي، وبدأنا بالتعاون المشترك مع الاردن والامارات والسعودية، وبالتالي ومن هنا أدعو باقى الدول للتعاون معا فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية».

وأضاف أن هناك بعض الممارسات الجيدة والتوصيات التى يجب الأخذ بها من أجل استمرار تحقيق النجاح فى القطاع النووى، ومصر جاهزة للبنية التحتية لاستقبال المشروع النووي.
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