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محافظات

رفع ٨١٥٠ متر قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية بالشرقية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:03 م
المقالب العشوائية
المقالب العشوائية بالشرقية
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محمد الطحاوي
أصدر الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية تعليمات مشددة بضرورة التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أنه قامت وحدة التدخل البيئي السريع برفع ٨١٥٠م٣ قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية المنتشرة بمراكز ( الزقازيق بمنطقة الغار - أبو كبير - ههيا - أبو حماد - كفر صقر -القنايات - فاقوس - منيا القمح -ههيا ) وذلك خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ .

ومن جانبه  أكد"فخري عبد العزيز" مستشار المحافظة لشئون البيئة والنظافة والتجميل أن وحدة التدخل البيئي السريع قد قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بنطاق المحافظة وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونفلها للمدفن الصحي والتنبية على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بتلك الاماكن وتسويرها حفاظا علية وحتي لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخري تتسبب في إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل أنه خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ تم الإنتهاء من رفع ٨١٥٠ م3 قمامة باستخدام١٣ معدة (تريلا - نقل- قلاب ) بواقع ٢٥٤ نقلة و نقلها للمدفن الصحي.
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