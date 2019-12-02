‎سيراميكا كليوباترا يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الترسانة

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مواجهة الترسانة في الثانية والنصف مساء اليوم، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.



وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من محمود شكري وطارق سامي ومحمد شيكا ومحمد جمال ومحمود صقر وحسني زكي وعاشور الأدهم وعبد الله بيكا وجاكوب نجوكو وشادي حسين وأحمد غنيم.



ويحتل سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية، برصيد ١٣ نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن منتخب السويس صاحب المركز الثاني.‎

