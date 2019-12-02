الموت الإكلينيكي لـ الناتو يزعج ترامب

يبدو أن تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تحدث فيه عن موت حلف الناتو، لا يزال له صدى واسع، قبل القمة المقرر عقدها غدا الاثنين، حيث أثارت أيضا غضب نظيره الأمريكي دونالد ترامب.



ووفقًا لشبكة "أكسيوس"، قال مسؤولون في البيت الأبيض إن ترامب، يشعر بخيبة أمل من تصريح ماكرون، بشأن موت الناتو إكلينيكيا، مؤكدين أنه منزعج منذ فترة من تلك التصريحات.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال لمجلة "إيكونوميست" إن حلف شمال الأطلسي في حالة "موت إكلينيكي"، مشيرا إلى الافتقار للتنسيق، وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأمريكية، في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب، ما أثار غضب عدد من زعماء الحلف.



وعلق أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، معربًا عن رفضه لوجهة نظر ماكرون، مؤكدا أنه لا يزال قويًا وتزداد استثماراته.



ودافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشدة، عن حلف الناتو، قائلة إن ألمانيا لديها مصلحة أكبر اليوم في ضمان الحفاظ على حلف الناتو وبقائه، أكثر مما كانت عليه حتى خلال الحرب الباردة.



وأضافت أن "الحفاظ على حلف الناتو اليوم يخدم مصالحنا أكثر مما كان خلال حقبة الحرب الباردة"، مشيرة إلى أنه كان "حصنًا للسلام والحرية" على مدار السبعين عامًا الماضية.