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تكنولوجيا

كيف تتخلص من إعلانات متجر فيسبوك المزعجة فى 6 خطوات فقط.. صور

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
أصبحت واحدة من أكثر المشاكل التى تواجه مستخدمى منصة التواصل الاجتماعية الأشهر عالميًا، فيسبوك هى إعلانات المتجر الخاص به، وبدأت تظهر بصورة عشوائية متضمنة إعلانات فى بعض الأحيان تكون غير مناسبة على الإطلاق وتقدم محتوى غير لائق.

إلا أنه يمكنك التخلص من تلك الإعلانات تمامًا فى 6 خطوات فقط، نقدمها لك فى شرح مبسط بالصور، ولن تظهر لك تلك الإعلانات مرةً أخرى أبدًا.

- الذهاب إلى الإعدادات

- إعدادات الإشعارات

- المتجر

- الوصول إلى خيار السماح لإشعارات المتجر

- بدلًا من السماح نقوم بالرفض

- ويتبقى خيار الإشعارات الخاصة بالمتجر عبر فيسبوك نقوم أيضًا بالإلغاء.
كيف تتخلص من إعلانات متجر فيسبوك المزعجة فى 6 خطوات فقط.. صور
كيف تتخلص من إعلانات متجر فيسبوك المزعجة فى 6 خطوات فقط.. صور
كيف تتخلص من إعلانات متجر فيسبوك المزعجة فى 6 خطوات فقط.. صور
كيف تتخلص من إعلانات متجر فيسبوك المزعجة فى 6 خطوات فقط.. صور
كيف تتخلص من إعلانات متجر فيسبوك المزعجة فى 6 خطوات فقط.. صور
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