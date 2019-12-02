الأوفر حظا.. وصول ليونيل ميسي إلى حفل التتويج بجائزة الكرة الذهبية 2019

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسبانى إلي مقر إقامة حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية للإعلان عن صاحب جائزة "الكرة الذهبية " لعام 2019 الذي يستضيفه مسرح شاتيليه في باريس .



ويعتبر ليونيل ميسي المرشح الأبرز لحصد الجائزة لهذا العام خاصة بعد وجود عدة تسريبات تؤكد تتويجه باللقب لهذا العام.



وأعلنت فرانس فوتبول الفرنسية ترتيب اللاعبين المرشحين لحصد الجائزة من المراكز الثامن والعشرين حتى الحادي عشر كالتالي:



28 - جواو فليكس نجم أتلتيكو مدريد



28 - ماركينيوس نجم باريس سان جيرمان



28- دوني فان دي بيك نجم أياكس امستردام



26 - كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد



26 - جورجينو فينالدوم لاعب خط وسط ليفربول



24 - خاليدو كوليبالي مدافع نابولي



24 - مارك تير شتيجن حارس برشلونة



23 - هوجو لوريس حارس توتنهام



22 - هيونج مين سون جناح توتنهام



20 - بيير اوباميانج مهاجم أرسنال



20 - دوسان تاديتش نجم أياكس امستردام



19 - ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول



18 - أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة



17- روبرتو فيرمينيو مهاجم ليفربول



16 - سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي



15 - ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس



14 - كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي



13- إدين هازارد نجم ريال مدريد



12- رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي



11 -فرانك دي يونج نجم برشلونة