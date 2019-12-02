ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأوفر حظا.. وصول ليونيل ميسي إلى حفل التتويج بجائزة الكرة الذهبية 2019

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:48 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسبانى إلي مقر إقامة حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية للإعلان عن صاحب جائزة "الكرة الذهبية " لعام 2019 الذي يستضيفه مسرح شاتيليه في باريس .

ويعتبر ليونيل ميسي المرشح الأبرز لحصد الجائزة لهذا العام خاصة بعد وجود عدة تسريبات تؤكد تتويجه باللقب لهذا العام.

وأعلنت فرانس فوتبول الفرنسية ترتيب اللاعبين المرشحين لحصد الجائزة من المراكز الثامن والعشرين حتى الحادي عشر كالتالي:

28 - جواو فليكس نجم أتلتيكو مدريد

28 - ماركينيوس نجم باريس سان جيرمان

28- دوني فان دي بيك نجم أياكس امستردام

26 - كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد

26 - جورجينو فينالدوم لاعب خط وسط ليفربول

24 - خاليدو كوليبالي مدافع نابولي

24 - مارك تير شتيجن حارس برشلونة

23 - هوجو لوريس حارس توتنهام

22 - هيونج مين سون جناح توتنهام

20 - بيير اوباميانج مهاجم أرسنال

20 - دوسان تاديتش نجم أياكس امستردام

19 - ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول

18 - أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة

17- روبرتو فيرمينيو مهاجم ليفربول

16 - سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي

15 - ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس

14 - كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي

13- إدين هازارد نجم ريال مدريد

12- رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي

11 -فرانك دي يونج نجم برشلونة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميرور تكشف الفائز بالكرة الذهبية.. وترتيب محمد صلاح

صلاح ينافس بقوة .. الخماسي الأٌقرب للفوز بالبالون دور .. من يفوز بالكرة الذهبية

محمد صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم.. 8 معلومات عن حفل جوائز الكرة الذهبية لـ عام 2019

الإعلان عنها اليوم..ماذا قدم محمد صلاح للمنافسة على الكرة الذهبية؟

قبل الإعلان عن الفائز..تعرف على المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

بينهم محمد صلاح .. الصحفيون كلمة السر فى حسم الفائز بلقب أفضل لاعب فى العالم اليوم

ترشيحاتنا

حكم امتناع الزوجة عن زيارة أهل زوجها وهل هم من الأرحام؟ الإفتاء تجيب

تهديدات بالقتل تلاحق رضيع طليقة ملك ماليزيا السابق.. تفاصيل مثيرة

باطل.. أول تعليق من الجيش الليبي على اتفاق أردوغان والسراج

استبعاد 5 لاعبين .. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بنى سويف فى الكأس

زوجة تريد الانفصال عن زوجها لسبب غريب.. والإفتاء تجيب

حبس شخص بتهمة سب وقذف محمود الخطيب 3 أشهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. الطماطم الخضراء علاج لمرض شائع

غير الجزر.. أفضل 5 أطعمة لصحة العيون

أبرزها الفلفل الحار .. 10 أطعمة تجلب السعادة وتقاوم الاكتئاب