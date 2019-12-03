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برلمان

حزب المؤتمر بدمياط يطلق مبادرة «مصر بخير»

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:02 ص
حزب المؤتمر بدمياط
حزب المؤتمر بدمياط
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أسامة علي
عقد حزب المؤتمر بمحافظة دمياط اجتماعا تنظيمي برئاسة مجدي حطب أمين عام الحزب وأمين التنظيم طلال الجمل.

أعلن طلال الجمل خلال الاجتماع عن مبادرة لحزب المؤتمر برعاية الربان عمر صميدة تحت عنوان "مصر بخير" وتهدف الي توقيع الكشف الطبي علي 600 مريض شهريآ بواقع 7200 حالة سنويا من خلال مذكرة تفاهم بين الحزب 120 طبيب في مختلف التخصصات موزعة طبقآ للتعداد السكاني والجغرافي بكل وحدة حزبية.

وذلك من خلال أمانات الحزب بجميع المراكز والقري والمدن بدمياط، وسيتم إجراء العمليات الجراحية الكبري الغير موجودة بمستشفيات دمياط العامة بمستشفي عين شمس الجامعي مثل عمليات زراعة الكبد.

فيما أكد مجدي حطب امين عام حزب المؤتمر أن الجميع سيتعاون من أجل تنفيذ المبادرة، مشددا على ان حزب المؤتمر يهدف إلى التواجد فى الشارع من خلال العمل الخدمى فى إطار الدور المنوط به الحزب لرعاية المحتاجين والبسطاء.
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