شرطة دبي تعلن إضافة تيسلا سايبرترك إلى أسطول سياراتها

مازالت شرطة دبي تبهرنا بأسطول سياراتها, كونه الأغلى والأفخم مقارنة بأي دولة أخرى.



تضم شرطة دبي مجموعة من السيارات الرياضية الخارقة والفاخرة مثل لامبورغيني, مرسيدس, فيراري, بوقاتي, والكثير من السيارات العالية الأداء و المبهرة.



و نشرت شرطة دبي عبر حسابها في تويتر صورة جديدة لما يبدو بأنها أحدث سيارة في أسطولها، وهي البيك أب التي أعلنت عنها تيسلا مؤخرا سايبرترك, وتشير التغريدة إلى عام 2020 موعدًا لإضافة السيارة لأسطولها.

