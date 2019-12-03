نصائح لقلي السمبوسة دون امتصاص الكثير من الزيت

السمبوسة طبق جانبي لا تخلو منه كل سفرة وخاصة فى العزائم الكبيرة ،ونظرًا لأهمية السمبوسة نقدم اليوم أهم نصائح لقليها دون أن تمتص الكثير من الزيت ، كما قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي .



حيل لقلي السمبوسة دون أن تمتص الكثير من الزيت:



- يجب أن يكون الزيت ساخن جدًا حتى تقلى السمبوسة وتحصل على اللون الذهبي سريعًا دون أن تتواجد في الزيت طويلًا وتمتص المزيد منه خلال القلي الطويل.



- يجب أن تغلق السمبوسة جيدا قبل تحميرها لأن تواجد أي فتحات بها يعمل على تفكك العجين وخروج الحشو منها ويجعلها تمتص الكثير من الزيت.



- كما يجب الانتباه لعدم لف شريحتين من السمبوسة في القطعة الواحدة لأن سماكة العجين تجعل امتصاص الزيت أكثر.



- من الممكن أن تغطس السمبوسة في القليل من اللبن حتى تبلل من جميع الجهات ثم توضع لتقلي في الزيت الساخن فورًا وهو ما يجعلها تحمر سريعًا دون امتصاص الكثير من الزيت.



- إذا كانت السمبوسة محضرة بعجينتها الأصلية من الأفضل أن تتم تسويتها بالطريقتين التاليتين تجنبًا لامتصاص المزيد من الزيت:



1. من الممكن أن تخبز في الفرن الساخن لمدة ربع ساعة ثم تخرج ليتم تحميرها سريعًا في الزيت المغلي وهو ما يمنعها من امتصاص الكثير من الزيت خلال القلي.



2. من الممكن أن تدهن السمبوسة بخليط من الزيت واللبن وتدخل لتخبز في الفرن وهو ما يجعل لونها ذهبي وكأنها مقلية بالزيت.