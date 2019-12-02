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أحمد عكاشة يكشف أعراض الإصابة بـ المرض النفسي.. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:22 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، أعراض المرض النفسي، مؤكدا أنه مثل أي مرض وهو عبارة عن خلل في أداء المؤثرات العصبية، وكل مرض له علاج خاص.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء dmc"، أن المرض النفسي ليس معديا، موضحا أن نسبة الشفاء من المرض النفسي أكبر من المرض العضوي، مطالبا وسائل الإعلام بنشر الوعي بين المرضى النفسيين، خاصة أن الاكتئاب والقلق من أكثر الأمراض النفسية المنتشرة في العالم.

وأشار إلى أن 75% من المرضى النفسيين بسبب الابتعاد عن الدين والإيمان بالخرافات، مشيرا إلى أن 40% من نسبة علاج المريض النفسي تقع على عاتق الأسرة.

وأوضح أن الاكتئاب سببه الفقر أو البطالة أو أسباب اجتماعية وأن أقل البلاد في نسبة الانتحار هي البلاد الإسلامية، وتصل نسبتهم من 3 إلى 4 بين كل 100 ألف مواطن.
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