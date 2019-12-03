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محافظات

إله الشمس قديمًا.. تعرف على سبب تسمية سنهور المدينة بـ كفر الشيخ

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:56 ص
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
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محمود زيدان
تعتبر قرية سنهور المدينة من أشهر قرى دسوق بمركز كفر الشيخ، ومن أقدم القرى المصرية في الوجه البحري، وتعود تسميتها إلى العصور الفرعونية القديمة، وتعد من أهم القرى الزراعية، فضلًا عن ارتفاع نسبة الشباب الجامعي ونسبة التعليم فيها.

وتشير بعض الكتب إلى أن قرية سنهور مدينة فرعونية، وأطلق عليها اسم سنتي حور أي إله الشمس، فكلمة سنتى تعنى في اللغة الهيروغليفية مدينة، وحور تعنى إله الشمس أي تعنى الكلمتين معا مدينة إله الشمس.

وحُرِف اسم القرية بعد ذلك في العصر الروماني أي في اللغة اللاتينية إلى سن حور (sun hour)، أي إله الشمس وعند دخول العرب مصر، حُرِف الاسم إلى سنهور وفى العصور الحديث وكثرة المدن والقرى القديمة التي تحمل نفس الاسم "سنهور" أضيف لها كلمة مدينة.

فأصبح اسمها سنهور المدينة إشارة إلى الحداثة التي طرأت واستجدت عليها وكبر حجمها بالنسبة إلى القرى المجاورة والمدن وكثرة عدد سكانها، وتحظى القرية بوجود مدارس ومعاهد أزهرية ووحدة صحية ومستشفى غسيل كلوي بالجهود الذاتية ومكتب بريد وغيرها من الخدمات.
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