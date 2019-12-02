بعد أيام من شائعات وفاته.. الزعيم عادل إمام يظهر مجددًا

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة حديثة للزعيم عادل إمام، يظهر فيها مع بنات شقيقه، في أحدث ظهور للزعيم بعد شائعة وفاته التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة.



وظهر عادل إمام في الصورة مبتسمًا، بينما يطوقانه ابنتا شقيقه في الصورة تعبيرًا عن حبهما له، وذلك بعد الشائعات التي انتشرت حول وفاته في أخر نوفمبر الماضي.



وكشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، حيث قال في تصريحات تلفزيونية: "الفنان عادل إمام بصحة جيدة، ويستكمل تصوير مسلسله القادم فالنتينو".



وأضاف أشرف زكي: "لا أعرف الهدف من نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونحن لا نعرف من السبب في نشر هذه النوعية من الشائعات"، مضيفًا: "أطمئن مصر والعالم العربي على صحة عادل إمام".



يذكر أن المخرج رامى إمام نشر أيضا مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو" المقرّر أن يعرض فى رمضان المقبل وذلك عبر حسابه على إنستجرام، ويظهر فى الفيديو الفنان عادل إمام يمسك بيده السيناريو، ويحفظ المشهد، حيث يتم التصوير في مدرسة على الطريق الصحراوى.



وعلق رامي إمام على الفيديو: "الزعيم بخير، بيحفظ المشهد وبيذاكر، احنا دلوقت فى تصوير مسلسل فالنتينو"، وذلك ردًا على ما أشيع منذ أيام حول مرض ووفاة الفنان الكبير عادل إمام.