ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد أيام من شائعات وفاته.. الزعيم عادل إمام يظهر مجددًا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:28 م
عادل إمام
عادل إمام
Advertisements
سعيد فراج
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة حديثة للزعيم عادل إمام، يظهر فيها مع بنات شقيقه، في أحدث ظهور للزعيم بعد شائعة وفاته التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة.

وظهر عادل إمام في الصورة مبتسمًا، بينما يطوقانه ابنتا شقيقه في الصورة تعبيرًا عن حبهما له، وذلك بعد الشائعات التي انتشرت حول وفاته في أخر نوفمبر الماضي.

وكشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، حيث قال في تصريحات تلفزيونية: "الفنان عادل إمام بصحة جيدة، ويستكمل تصوير مسلسله القادم فالنتينو".

وأضاف أشرف زكي: "لا أعرف الهدف من نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونحن لا نعرف من السبب في نشر هذه النوعية من الشائعات"، مضيفًا: "أطمئن مصر والعالم العربي على صحة عادل إمام".

يذكر أن المخرج رامى إمام نشر أيضا مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو" المقرّر أن يعرض فى رمضان المقبل وذلك عبر حسابه على إنستجرام، ويظهر فى الفيديو الفنان عادل إمام يمسك بيده السيناريو، ويحفظ المشهد، حيث يتم التصوير في مدرسة على الطريق الصحراوى.

وعلق رامي إمام على الفيديو: "الزعيم بخير، بيحفظ المشهد وبيذاكر، احنا دلوقت فى تصوير مسلسل فالنتينو"، وذلك ردًا على ما أشيع منذ أيام حول مرض ووفاة الفنان الكبير عادل إمام.
بعد أيام من شائعات وفاته.. الزعيم عادل إمام يظهر مجددًا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد شائعة مرضه ووفاته.. أحدث ظهور للزعيم عادل إمام فى تصوير فالنتينو.. فيديو

أشرف زكي يحسم الجدل حول الحالة الصحية للفنان عادل إمام.. فيديو

بعد شائعة الوفاة.. البحث مستمر عن عادل إمام على جوجل

مزاعم وفاة عادل إمام تتبخر مع دخان سيجارته.. أول فيديو يكشف الحقيقة

بعد شائعة وفاة عادل إمام.. الزعيم يتصدر تويتر

شائعات وفاة النجوم تتواصل.. أشرف زكي ينفي رحيل حسن حسني.. وهادي الجيار ينضم للقائمة.. والمهن التمثيلية تهدد بمقاضاة مروجيها

ترشيحاتنا

الكرة الذهبية.. محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم

ميتشو يغادر الزمالك قبل الاجتماع بـ مرتضى منصور .. تفاصيل

حقيقة وفاة ملكة بريطانيا

الزمالك يعين مديرا فنيا مؤقتا قبل مباراة الشرقية.. تعرف عليه

اخبار النادي الأهلي 2-12-2019.. مفاجآت في قائمة الفريق

مدافع الزمالك معلقا على حبسهم فى النادي: أحلى حبسة دي ولا إيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور مسربة لـ هيونداي سوناتا N

لن تصدق .. الطماطم الخضراء علاج لمرض شائع

غير الجزر.. أفضل 5 أطعمة لصحة العيون