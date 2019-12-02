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الإفتاء: لا نكفر أحدا.. ولسنا جهة اختصاص للعلاج النفسي| شاهد

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:32 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
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حمزة شعيب
أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التوعية هي حجر الأساس للحكم بالقضايا النفسية لدى دار الإفتاء، موضحا أن الأساس في الفتوى بهذه القضايا هو حب الحياة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء Dmc، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الإفتاء ترى أن الاكتئاب مرض يحتاج إلى مختص لعلاجه، مشيرًا إلى أنها تقوم بدور المتعاون مع المستفتي والجهات المعنية، عبر بروتوكولات التعاون مع مراكز الأبحاث النفسية، لإرشاد السائل إلى المختصين لأنها ليست جهة اختصاص للعلاج النفسي.

وأشار إلى أنه يرجى في حالة السؤال عن الانتحار أن يتعلق السؤال بكيفية الخروج من دائرة الانتحار إلى الحياة، وليس السؤال هل الذي مات بهذه الطريقة كافر أم لا، منوها إلى أن السؤال بالطريقة الأخيرة خلاف لما علم الشرع بالسعي لهذا.

ولفت إلى أن الانتحار قد يكون السبب فيه المرض الذي أفقد الوعي، وأن من أقدم على الفعل في هذه الحالة خارج نطاق التكليف، أو أنه مريض وفي النهاية يحتاج إلى العلاج، مردفًا:"ليس لدينا الحق في الحكم بالكفر على كافة خلق الله سبحانه وتعالى، بل نتعشم أن يغفر الله للجميع ونتوجه إلى شبابنا وأبنائنا والأسر والقائمين على التربية ببث الرضا في الناس مرة أخرى".
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