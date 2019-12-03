هي المستقبل .. شعار الـ 16يوم لحملة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة طنطا

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة طنطا، اليوم ، ندوة توعوية بكلية التربية النوعية حول مناهضة العنف ضد المرأة بحضور اللواء خالد إدريس مدير إدارة حقوق الإنسان ومكافحة العنف ضد المرأة سابقا، والدكتورة رانيا الكيلانى مدير الوحدة، والدكتورة شيماء أغا عضو المجلس القومي للمرأة بالغربية، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة بشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية.



وأشار الدكتور حمدي شعبان القائم باعمال عميد الكلية، الي اهتمام القيادة السياسية بقضايا المرأة وتمكينها والمحافظة علي حقوقها وحمايتها من العنف والتمييز باعتبارها شريكا اساسيا في المجتمع، وأحد محاور التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة 2030 .



وأوضح اللواء خالد ادريس، ان القانون يواجه بكل حسم كافة محاولات العنف ضد المرأة ، مثمنًا دور الشرطة المصرية في التصدي لظاهرة التحرش.



ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا الكيلاني، ان المرأة أساس المجتمع وشريك رئيسي في نهضته وتقدمه ، لافتة الي أن هناك سلسلة ندوات وورش عمل تنتهي في 10 من الشهر الجاري ، علي ان تختتم بحفل لعرض ما تم انجازه في حملة الـ 16 يوم المخصصة بمناهضة العنف والتي تبناها الوحدة تحت شعار "هي: المستقبل"، ودعت طلاب وطالبات الجامعة للاشتراك في أنشطة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.



واوضحت الدكتورة شيماء أغا ، ان المجلس القومي للمرأة بالغربية يقدم كل الدعم لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة طنطا للقيام بدورها في دعم قضايا المرأة خاصة المعيلة وغير المتعلمة والسعي نحو تعريفها بحقوقها وواجباتها.



شارك في الندوة الدكتورة نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ، ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، وحشد كبير من الطلاب.