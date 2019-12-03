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أخبار العالم

زيلينسكي يجدد نفيه حدوث مساومة مع ترامب بالمساعدات الأمريكية مقابل فتح تحقيق مع بايدن

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:42 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أ ش أ
جدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نفيه أن يكون نظيره الأمريكي دونالد ترامب قد ساومه على المساعدات الأمريكية لبلاده، مقابل فتح تحقيق بحق منافسه الديمقراطي المحتمل جو بايدن ونجله هانتر الذي كان يدير إحدى شركات الطاقة في أوكرانيا، فيما شكره ترامب على شهادته بهذا الصدد.

وفي مقابلة أجراها بمكتبه مع صحفيين من 4 مجلات أوروبية وأمريكية، قال زيلينسكي: "لم أتحدث مطلقا مع الرئيس (ترامب) من منطلق المقايضة"، متابعا "لا أريد أن نبدو كالمتسولين، لكن عليك أن تفهم، نحن في حرب، إذا كنت شريكنا الاستراتيجي، فعليك إذن ألا تحجب عنا أي شيء، أعتقد أنه أمر يتعلق بالإنصاف، إنها لا تتعلق بالمقايضة"، حسب ما نقلت عنه، اليوم الإثنين، مجلة "تايم" الأمريكية، والتي حضر أحد صحفييها المقابلة.

من جانبه، علّق الرئيس الأمريكي على تصريحات نظيره الأوكراني، وكتب عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر: "شكرا للرئيس زيلينكس. انتهت القضية"، مضيفا أنه بات ينبغي على النواب الديمقراطيين بالكونجرس "العودة أخيرا لعملهم".

ويواجه ترامب تحقيقا برلمانيا يديره النواب من الديمقراطيين في مجلس النواب بغرض عزله، وذلك على خلفية ما يرون أنه تحريض من جانبه لزيلينسكي على التدخل في السياسة الداخلية الأمريكية من خلال مطالبته بفتح تحقيق في حق جو بايدن، ونجله هانتر، وذلك خلال محادثة هاتفية جرت بينهما في 25 يوليو الماضي، ويُتّهَم ترامب باستغلال المساعدات الأمريكي التي جمّد إرسالها لأوكرانيا، الصيف الماضي، من أجل إرغام كييف على فتح التحقيق.
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