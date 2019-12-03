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منوعات

شاهد.. كيف زينت ميلانيا ترامب البيت الأبيض بمناسبة الكريسماس

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:13 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
بعد عام من تحويل ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، البيت الأبيض بطريقة غريبة أثارت الجدل في الكريسماس الماضي، غيرت السيدة الاولى ملامح البيت الابيض من الداخل بشكل جميل ومثير على عكس السنة الماضية التي اتسمت بديكورات قاتمة الحمار شبيه بأفلام الرعب.

وبحسب صحيفة " يو إس توداي" فتح البيت الأبيض أبوابه أمام المصورين الصحفيين في وقت مبكر من صباح الاثنين لإلقاء نظرة على زينة الكريسماس، التي تضمنت أشجار عيد الميلاد الخضراء التقليدية ، كاملة مع الحلي الحمراء والأقواس الزرقاء والزهور.

ونشرت السيدة الأولى مقطع فيديو عن نفسها وهي تتجول عبر أشجار الكريسماس المزينة حديثًا ، في البيت الأبيض ، حيث وضع عليها الحلي وتم ورش الثلوج مزيفة على شجرة عيد الميلاد، في مشهد مبرة وحافل بالبهجة.
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