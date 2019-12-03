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رياضة

ليونيل ميسي تاريخ حافل بالانجازات.. تعرف على عدد مرات تتويج الأرجنتيني بالكرة الذهبية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:19 ص
الأرجنتيني ليونيل
الأرجنتيني ليونيل ميسي
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حسام الحارتي
توِّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة، رسميًا بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وذلك في الحفل الذي أُقيم مساء الإثنين، على مسرح شاتليه.

وتفوَّق ليونيل ميسي، على كلٍ من الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.

ونرصد لكم في التقرير التالي عدد المرات التي نال بها الأرجنتين ميسي جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم على مدار تاريخه الكروي الحافل .

وتعد تلك المرة هي السادسة، التي يحرز فيها ميسي الكرة الذهبية، ليتفوق على غريمه ومنافسه التقليدي كريستيانو رونالدو الذي توج بالجائزة 5 مرات.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية بعد مرات حيث استطاع أن يتوج بست كرات ذهبية حتى الآن ليصبح تاريخه حافل بالجوائز العالمية .

كما توج العالم وأسطورة الكرة الارجنتينية ميسي على مدار خمسة أعوام متتالية بجائزة الكرة الذهبية منذ عام " 2009-2010-2011-2012-2013-2015-"، ليعود من جديد في عام "2019" ويتواج مساء أمس " الاثنين "، في مسرح شاتليه بباريس بجائزة الكرة الذهبية .

ويأمل الارجنتيني ليونيل ميسي في حصد اللقب السابع قبل اعتزاله وتحقيق إنجازات كثيرة خصوصا بطولة كأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني قبل أن يغادر كرة القدم .
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