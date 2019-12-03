الزمالك يواجه أول أغسطس بـ استاد الدفاع الجوي.. السبت

يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.



ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس، مساء السبت المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات، من دوري أبطال إفريقيا.



وقرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي.



ويعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين.. واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.



ومن المقرر أن يصل كارتيرون القاهرة اليوم الثلاثاء.