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فن

في عيد ميلاد عماد رشاد.. ظهور نادر لابنته المحجبة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
عماد رشاد
عماد رشاد
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سعيد فراج
يحتفل الفنان عماد رشاد، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر، بعيد ميلاده الـ 68، إذ ولد في مثله من العام 1951، وعمل في العديد من المسلسلات التلفزيونية.

تخرج عماد رشاد، في معهد الفنون المسرحية، واقتحم المجال الفني بعدة أعمال فنية درامية، وكان انتشاره بصورة أكبر من خلال التليفزيون، حيث كانت له طلة مميزة.

تألق عماد رشاد في مسلسلات "العطار والسبع بنات" مع الفنان نور الشريف، و "أبو ضحكة جنان"، و "ألف ليلة وليلة" و"عائلة مجنونة جدا".

وفي الأعمال السينمائية كان له ظهور محدود، منها أفلام لم تأخذ حقها في الانتشار والشهرة، مثل "البوليس النسائي"، و"اثنين في قفص"، وفيلم "أمريكا شيكا بيكا"، وفيلم "آه وآه من شربات".

وأخيرا ظهر الفنان محمد رشاد مع ابنته المحجبة، وهو ظهور نادر لأفراد أسرته.
في عيد ميلاد عماد رشاد.. ظهور نادر لابنته المحجبة
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