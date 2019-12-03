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حوادث

تتربص بمصر وتتجاهل مموليها.. قنوات الإخوان الإرهابية تزور الحقائق وتثير الرأي العام

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:22 ص
تثير الرأي العام
تثير الرأي العام
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قسم الحوادث
اعتادت قنوات الإخوان الإرهابية التي تبث من دولة قطر وتركيا، على إثارة الرأي العام؛ من خلال توظيف بعض وقائع الانتحار، دون مراعاة حرمة الموتى وحالة أسرته النفسية.

وتستغل تركيا وقطر أذرعها الإعلامية الإخوانية التي تمولها، في انتهاك حرمة الأشخاص الذين ينتحرون نتيجة ظروف نفسية خاصة بهم.

تلك الممارسات من الجماعة الإرهابية وحلفائها في تركيا وقطر، تعد بمثابة ألعاب قذرة لإثارة المشاعر والرأي العام في وقائع الانتحار المنتشرة بجميع الدول.

وعلى النقيض؛ تتجاهل القنوات المعادية للبلاد، تناول أية وقائع مماثلة تحدث في كل من تركيا وقطر، والتي دائما ما تكون لأسباب غير نفسية.
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