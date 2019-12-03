اشتعال المنافسة على كأس الشاعر شوقي أبو ناجي بثقافة أسيوط

للعام الثالث عشر على التوالي تقام فعاليات مسابقة الشاعر شوقي أبو ناجى بقصر ثقافة أبوتيج ضمن فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط والتي تقام بين المواهب الأدبية الشابة بمشاركة عدد كبير من مدارس مركز ومدينة أبوتيج، بالتعاون المشترك بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، بمشاركة نخبة من شعراء صعيد مصر منهم الشاعر محمد المجريسى، الشاعر محمد أحمد فرغلى، الشاعر محمد دسوقى قبيصى، الشاعر محمود شوقى أبو ناجى، الموسيقار الملحن صفى الدين السنباطى والشاعرة شيماء العرينى والشاعرة عزة نور الدين.



انطلقت أولى أيام المسابقة الأدبية الكبرى تحت عنوان "مسابقة الشاعر شوقي أبو ناجى" تكريما لروحه الطاهرة والتي تقام ايام ٤، ٨، ١٢ ديسمبر الجاري، بدأ اللقاء بالسلام الوطني أدار اللقاء الشاعر محمد العريان حيث تم تقديم بعض الأعمال الأدبية للمواهب الشابة بمشاركة مدرسة الدكتور مصطفى محمود يونس الثانوية بنات ومدرسة باقور الثانوية المشتركة وبمشاركة طلاب المدرستين الطالب أحمد انور خلف وسارة بدرى عبد الحميد وعمار ياسر سيد وشهد عبد الكافى وأروى عزت خلف ودعاء عادل وسها ياسر على وندى عبد الناصر حسن وشروق الأمير سليمان وفي انتظار الإعلان عن نتائج المسابقة في الحفل الختامي يوم الاثنين ٢٣ ديسمبر الجاري.