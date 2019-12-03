أشعة جديدة لـ محمود متولي بالأهلي

يجري محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لعرضها على طبيب الفريق خالد محمود، بهدف التعرف على نسبة الالتئام في الإصابة بتمزق العضلة الخلفية التي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.



وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في حالة متولي، بعد تنفيذه لبرنامج علاجي وتدريبات تأهيلية، ومن المقرر أن تحدد نتائج الأشعة الجديدة الخطوة المقبلة في برنامجه التأهيلي.



وكان الاستشاري الألماني، الذي تم عرض محمود متولي عليه خلال معسكر الأهلي في الإمارات، قد طالب بمد فترة علاج اللاعب وعدم الاستعجال في عودته.



ويستضيف الفريق الأحمر نظيره فريق بني سويف في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد القاهرة.



يدخل الأهلي مواجهة الثلاثاء في مستهل مشواره ببطولة كأس مصر بحثا عن استعادة لقب أقدم بطولات الكرة المصرية من اجل تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب والبالغ 36 لقبا .



ويخوض الأهلي مواجهة بني سويف تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل حجز مقعده في دور ثمن نهائي الكأس والمضي نحو استعادة اللقب الغائب عن دولاب بطولاته من موسم 2016-2017 .





