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اقتصاد

الرقابة المالية: ارتفاع استثمارات التأمين إلى 102 مليار جنيه خلال 10 سنوات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:23 م
الرقابة المالية
الرقابة المالية
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علياء فوزى
أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإنجازات التى تحققت بالقطاع المالى غير المصرفى، لم يكن نتاج جهود رئيس هيئة الرقابة المالية وحده، ولكن نتاج جهود جميع العاملين بالهيئة، والرؤساء السابقين أيضا، مشيرا إلى أن القطاع استفاد من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذى نال إشادات كافة المؤسسات الدولية.

وكشف عمران، خلال لقاء صحفي عقد، اليوم الثلاثاء ، عن حجم إصدارات الأوراق المالية التى تم إصدارها فى السوق الأولى بسوق المال بلغ أكثر من تريليون جنيه خلال آخر 10 سنوات، لتسجل تريليون و30 مليار جنيه خلال الفترة منذ عام 2009 حتى 30 سبتمبر لعام 2019، وبلغ حجم إصدارات سندات التوريق حوالى 45 مليار جنيه، منها 18 مليار جنيه خلال العام الجارى، ليسجل أكبر معدل إصدار سندات توريق، مقابل 5.3 مليار جنيه العام الماضى.

وأضاف عمران، أن حقوق المساهمين بقطاع التأمين ارتفعت من 6 مليار جنيه عام 2009 إلى 35 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2019، كما ارتفعت استثمارات قطاع التأمين من 25 مليار جنيه إلى 102 مليار جنيه، أما بالنسبة لقطاع التأجير التمويلي بلغ إجمالى حجم أرصدة القطاع 193 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 3.6 مليار جنيه عام 2009، وبلغ حجم الأوراق المخصمة نحو 48 مليار جنيه حتى 30 سبتمبر لعام 2019، وبلغ حجم التمويل متناهى الصغر 15 مليار جنيه استفاد منه 3.5 مليون مواطن.

وأشار عمران،الى إجمالي عدد أعضاء صناديق التأمين الخاصة والتي بلغت 5 مليون مواطن، وتدير تلك الأصول 70 مليار جنيه، فيما بلغت الأموال المنصرفة للمستفيدين 4-5 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويل التمويل العقارى 11.5 مليار جنيه، وبلغ حجم الضمانات المنقولة نحو نصف تريليون جنيه.


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