الرئيس الأمريكي يتحدى أردوغان من لندن

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الثلاثاء، مجددًا رفض بلاده شراء تركيا منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، مشيرا إلى أنها لا تتماشى مع دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وقبيل انعقاد قمة الحلف، شدد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرج، في لندن على أن "منظومة إس-400 الروسية لن تكون جزءًا من دفاعات الناتو في تركيا، لأنها أنظمة مختلفة".



وتابع: "لا يمكن للأسلحة الروسية أن تكون ضمن أنظمة حلف الناتو، لأن الأنظمة غير متوافقة".



وأضاف ترامب: "أرحب بالحوار والمفاوضات مع تركيا لإيجاد حل بديل، فحتى الآن تستخدم تركيا منظومة دفاع حلف الناتو".



وكانت تركيا بدأت في استلام أولى شحنات "إس-400"، في منتصف يوليو الماضي.



وجرى توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في ديسمبر 2017، في أنقرة، وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيًا.



وتسبّبت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا، ومع ذلك رفضت أنقرة تقديم تنازلات.