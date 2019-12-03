بعد إصابة 30 طالبا بـ الجديري المائي | مدرسة تمنح 8 فصول إجازة يومين بأسيوط

أصيب 30 تلميذا بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، بمدرسة الشهيد أحمد جلال التجريبية بمدينة أسيوط بالجديري المائي، وتم منحهم 15 يوما إجازة لتلقي العلاج.



كانت مديرية الصحة بأسيوط تلقت إخطارا من مديرية التربية والتعليم، يفيد ظهور أعراض سخونة وطفح على الجلد بين تلاميذ مدرسة الشهيد أحمد جلال التجريبية بمدينة أسيوط.



انتقل فريق من الطب الوقائي إلى المدرسة وتبين إصابة 30 تلميذا بمرض الجديري المائي، وتم منحهم 15 يوما إجازة لتلقي العلاج.



وقال الدكتور أسامة حجازي مدير ادارة الطب الوقائي بالمديرية إنه تم فحص جميع التلاميذ المصابين، وتبين ظهور أعراض صفح على الجلد وسخونه وتم عمل تطهير للفصول وتهوية جيدا، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية لتوعية التلاميذ والمدرسين بكيفية الوقاية من الأمراض.



كانت مدرسة الشهيد أحمد جلال التجريبية طالبت أولياء أمور تلاميذ 8 فصول عدم إحضار أبنائهم إلى المدرسة اليوم وغدا الأربعاء، وذلك حفاظا على صحتهم.



ومن جهته عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعا مع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم لتفعيل عمل إدارات التثقيف والتوعية بمديرية الصحة للنزول للمدارس وتنفيذ برامج توعية للوقاية من الأمراض وطرق وسبل العلاج في حالة ظهور أية إصابات.



وقال محافظ أسيوط إن الدولة تهتم بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن توفير العلاج اللازم لجميع الأمراض الوبائية والفيروسية مشيرًا إلى وجود لجان الرصد الميداني بمختلف الوحدات الصحية والفرق الوقائية بالإدارات الصحية والتي تتكون من أطباء متخصصين في علاج جميع الأمراض وعمل التحاليل اللازمة في حالة الاشتباه فى أى إصابات بين طلاب المدارس أو المؤسسات التعليمية وصرف العلاج اللازم للمرضى والمصابين وتطعيم جميع طلاب المدارس ضد الأمراض المختلفة بصفة دورية والاستعانة بالرائدات الريفيات بالصحة وفرق التثقيف بالمدارس للتوعية ونشر التعريف بالأمراض المختلفة وطرق الوقاية منها وكيفية العلاج.



وأشار الدكتور محمد زين إلى إنه خلال فصل الشتاء تنتشر بعض الأمراض ومنها الجديري المائي والالتهاب السحائي، لافتًا إلى توفر العلاج اللازم لهما دون أي قلق، مؤكدًا أن الالتهاب السحائي هو عبارة عن فيروس يتم انتقاله خلال التواجد داخل الأماكن المزدحمة لذلك يتم تناول المصل الخاص به سواء للأطفال قبل المدارس أو الحجاج قبل مراسم الحج لتفادي انتشار العدوى بالفيروس ولكن هناك طرق للوقاية منه وفقًا لما أعلنته مبادرة "100 مليون صحة" ومنها غسل اليدين جيدًا بصفة مستمرة وممارسة العادات الصحية الجيدة ودعم جهاز المناعة بممارسة الرياضة وتناول أغذية صحية متوازنة وإعطاء الجسم حقه في الراحة التامة وتغطية الفم والأنف عند الكحة والعطس وفي حال التشخيص بالإصابة بالالتهاب السحائي يتم عزل المريض نهائيًا بالإضافة إلى تناول الأهل والمحيطين به مضاد حيوي لعدم انتقال العدوى.

