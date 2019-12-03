جامعة الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة

نظمت جامعة الوادي الجديد ندوة موسعة بمناسبة اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة بمكتبة مصر العامة بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وعمداء الكليات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكليات، والشيخ سيد عبدالمجيد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والقمص برثولماوس راعي كنيسة العذراء مريم بالخارجة، ونادية عزمي ويصا مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد.





وقال رئيس الجامعة - في تصريح اليوم - إن الجامعة تحرص دائما على تنظيم الاحتفاليات والندوات الثقيفية، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي للتعريف بأهمية ودور المرأة في المجتمع، وضرورة حمايتها والتعرف على رأي الدين الإسلامي والمسيحي في مسألة العنف ضد المرأة.





من جانبها، قالت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة إن المجلس يولي اهتماما بالغا باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن "هناك مكتبا للشكاوى والمقترحات يسهم بالحلول القانونية لحماية المرأة، ويرصد الظواهر التي تعد عنفا ضدها مثل الختان والزواج المبكر والطلاق السريع، وإن كانت النسب التي ترصد بالمحافظة لا ترقى لتصبح ظاهرة لأنها منخفضة جدا".







وعلى هامش الاحتفال، تم تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم من طلاب الكليات المختلفة بالجامعة في إطار المسابقة التي نظمتها الجامعة خلال الفترة الماضية.