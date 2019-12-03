افتتاح الأسبوع البيئي بكلية السياحة والفنادق في جامعة الفيوم

افتتح الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق فعاليات الأسبوع البيئي والذي تنظمه الكلية، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، بحضور الدكتور طاهر حسن رئيس فريق الوعي البيئي بالكلية وعدد من العاملين بالمدينة الجامعية وطلاب فريق الوعي البيئي.



وتم خلال الفعاليات تنظيم ندوة عن كيفية فصل المخلفات وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه ألقاها كل من أيمن جوهر باحث بجهاز شئون البيئة فرع الفيوم و ياسمين بهنس باحث توعية وإعلام بيئي.



أكد الدكتور طاهر حسن أهمية التوعية البيئية الخاصة بإعادة تدوير المخلفات وكذلك التوعية البيئية بترشيد المياه والكهرباء، كما تطرق إلى الآثار السلبية للمخلفات على البيئة كما أكد أن الحفاظ على البيئة يحافظ على الموارد البيئية مما يؤدي إلى تنمية اقتصادية حقيقية.



أوضح أيمن جوهر أهمية السياحة البيئية وجذب السائح البيئي لأنه لا يسبب هدر موارد الدولة الطبيعية وأن محافظة الفيوم لديها العديد من المقومات البيئية مثل وادى الحيتان ووادى الريان، كما أن إنشاء النزل البيئية التي تعتمد على عمالة من السكان المحليين وأن تكون مكوناتها متوافقة مع الطبيعة والترشيد الكامل للطاقة فيها عن طريق استخدام الطاقة الشمسية واستخدام الإضاءة المستدامة التى لا تسبب ضرر على البيئة كل هذا يزيد من مدة إقامة السائح البيئي مما يدعم السياحة البيئية فى محافظة الفيوم.



وتناول أنواع المخلفات حيث تنقسم إلى قسمين الأول مخلفات عادية تنشأ من الحياة اليومية منها العضوي والصلب والذي يعاد تدويره والثاني مخلفات خطرة تنقسم إلى نفايات لا يعاد تدويرها ومخلفات يمكن إعادة تدويرها.



وأشار إلى عن جهاز المخلفات الصلبة واختصاصاته حيث يختص بجمع المخلفات وفرزها ونقلها وإعادة تدويرها.



كما ناقشت ياسمين بهنس مع الطلبة طرق فصل المخلفات وسلبيات وايجابيات كل طريقة وقامت بعرض قصص ناجحة لعمليات الفرز وإعادة تدوير المخلفات.