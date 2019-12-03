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رياضة

لاكتيل توقع عقدا مع بريزنتيشن لرعاية نادي الزمالك للموسم الرياضي 2019/ 2020

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:19 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
وقعت اليوم شركة لاكتيل عقد رعاية فانلة نادي الزمالك للموسم الرياضي 2019 /2020 مع شركة بريزنتيشن.

وقع العقد غادة مدحت رئيس قطاع التسويق لمجموعة «لاكتاليس حلاوة» ومن شركة بريزينتيشن زكي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة.

جدير بالذكر أن لاكتيل قامت عن طريق شركة بريزينتيشن برعاية المنتخب المصري لكرة القدم خلال كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية ومنتخب مصر لكرة اليد خلال كأس العالم التي أقيمت في فرنسا.
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