الغدة الدرقية أبرزها.. تعرفي على أسباب سقوط الشعر

تعاني اغلب الفتيات والسيدات من سقوط الشعر الزائد حتى اثناء الخضوع للعلاج.



وكشفت الدكتورة مروة دهب استشاري امراض الجلدية عن اسباب سقوط الشعر، وذلك خلال لقائها في برنامج هي وبس.



أسباب تساقط الشعر:



التغذية



نقص الفيتامينات الأساسية في الجسم من أهم الأسباب التي تؤدي لتساقط الشعر، خاصة انخفاض معدلات مخزون الحديد أقل من 50، نقص الهيموجلوبين، وكذلك نقص فيتامين د أقل من 25 والزنك، لهذا يجب فحص معدلات تلك الفيتامينات في الجسم لعلاجها للحد من تساقط الشعر.





الغدة الدرقية



الأشخاص التي تعاني من الغدة الدرقية تزيد من معدلات نشاط الجسم وتزيد من تساقط الشعر.



الضغط النفسي



تدهور الحالة المزاجية والتعرض للضغوط النفسية والعصبية من الاسباب الرئيسية التي تسبب تساقط الشعر بشدة، حتى اثناء الخضوع لجلسات العلاج.