تقارب في وجهات النظر.. واشنطن تستضيف مؤتمرا حول سد النهضة الأسبوع المقبل

أعلن وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا عن اتفاقهم في ختام اجتماعهم بالقاهرة على مواصلة نقاشاتهم بشأن سد النهضة في الخرطوم في 21 من الشهر الجاري.



وقال البيان الصادر عقب الاجتماع إن اجتماعا سيضم وزراء الري والخارجية للدول الثلاث بشأن سد النهضة في واشنطن الأسبوع المقبل.



وأضاف البيان: " تقارب في وجهات النظر بشأن ملء سد النهضة خلال السنوات المطيرة".



فيما كشف وزير الري السوداني ياسر عباس، عن مقترحات بشأن الملء الأولي والتشغيل السنوي لسد النهضة في اثيوبيا.



وكان وزراء الري في مصر والسودان واثيوبيا اجتمعوا في القاهرة، من أجل استمرار المناقشات حول ملء سد النهضة الاثيوبي.