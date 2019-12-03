وزير سعودي سابق: ضعف التحصيل الدراسي لطلابنا مشكلة تواجه النظام التعليمي

أكد وزير التعليم السابق ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب حاليًا الدكتور أحمد العيسى أن مسألة ضعف التحصيل الدراسي أحد أهم المشكلات التي تواجه نظامنا التعليمي.



جاء ذلك تعليقا على نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة المعروف اختصارًا ببيزا PISA بعد إعلانها اليوم.



وذكر "العيسى" عبر صفحته على "تويتر" ‏قائلا : انسجامًا مع نتائج الاختبارات الدولية والوطنية الأخرى فقد حصلت المملكة على مراتب أقل من المتوسط في هذه الاختبارات حيث تمثل مسألة ضعف التحصيل الدراسي أحد أهم المشكلات التي تواجه نظامنا التعليمي.



وقال : مهما كانت النتائج فإن الاهتمام باستمرار ودعم عمليات تقويم التعليم وطنيًا ودوليًا يعد معلمًا رئيسًا من معالم هذا العهد الزاهر، ومحل اهتمام ومتابعة ملموسة من خادم الحرمين الشريفين ولي العهد.



وأضاف : ‏كما أنها تمثل فرصة لدراسة النتائج وتحليلها والاستفادة منها في استكمال المسيرة التطويرية المعنية بالتركيز على المخرجات في ضوء توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠، لنتائج أفضل في المستقبل.



وكانت نتائج (بيزا PISA 2018م) قد كشفت اليوم الثلاثاء أن الطلاب السعوديين قد حققوا مجموع نقاط أقل من المتوسط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في (القراءة، الرياضيات، العلوم)، كما حققت نسبة صغيرة من الطلاب السعوديين أعلى مستويات الإتقان (المستويان الخامس والسادس) مقارنة بالمتوسط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال واحد على الأقل (القراءة أو الرياضيات أو العلوم).

