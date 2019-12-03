ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير سعودي سابق: ضعف التحصيل الدراسي لطلابنا مشكلة تواجه النظام التعليمي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:08 م
الدكتور أحمد العيسى
الدكتور أحمد العيسى
Advertisements
محمود نوفل
أكد وزير التعليم السابق ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب حاليًا الدكتور أحمد العيسى أن مسألة ضعف التحصيل الدراسي أحد أهم المشكلات التي تواجه نظامنا التعليمي.

جاء ذلك تعليقا على نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة المعروف اختصارًا ببيزا PISA بعد إعلانها اليوم.

وذكر "العيسى" عبر صفحته على "تويتر" ‏قائلا : انسجامًا مع نتائج الاختبارات الدولية والوطنية الأخرى فقد حصلت المملكة على مراتب أقل من المتوسط في هذه الاختبارات حيث تمثل مسألة ضعف التحصيل الدراسي أحد أهم المشكلات التي تواجه نظامنا التعليمي.

وقال : مهما كانت النتائج فإن الاهتمام باستمرار ودعم عمليات تقويم التعليم وطنيًا ودوليًا يعد معلمًا رئيسًا من معالم هذا العهد الزاهر، ومحل اهتمام ومتابعة ملموسة من خادم الحرمين الشريفين ولي العهد.

وأضاف : ‏كما أنها تمثل فرصة لدراسة النتائج وتحليلها والاستفادة منها في استكمال المسيرة التطويرية المعنية بالتركيز على المخرجات في ضوء توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠، لنتائج أفضل في المستقبل.

وكانت نتائج (بيزا PISA 2018م) قد كشفت اليوم الثلاثاء أن الطلاب السعوديين قد حققوا مجموع نقاط أقل من المتوسط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في (القراءة، الرياضيات، العلوم)، كما حققت نسبة صغيرة من الطلاب السعوديين أعلى مستويات الإتقان (المستويان الخامس والسادس) مقارنة بالمتوسط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال واحد على الأقل (القراءة أو الرياضيات أو العلوم).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمييز صارخ في إسرائيل بين الطلاب العرب واليهود

ترشيحاتنا

انهيار محمود الليثى فى جنازة شعبان عبد الرحيم.. صور

المهن الموسيقية تكشف سبب عدم حضور هاني شاكر جنازة شعبان عبد الرحيم.. فيديو

وفاة شعبان عبد الرحيم | شاهد كيف نعته أنغام

اخبار الرياضة | ميتشو يخرج عن صمته | كارتيرون يضع الرجاء في ورطة | العرب يتخلون عن محمد صلاح

كيف علق الإسرائيليون على وفاة شعبان عبد الرحيم؟

شوقي غريب يعلن قرب انضمام رمضان صبحي لـ أحد الأندية الأوروبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فكرة فى حاجة إلى دراسة علمية.. شاب يصمم جهاز إنذار من خطر الصعق بالكهرباء

بأول مصارعة نسائية.. السعودية تتحول لمركز عالمي للرياضة.. فهل كسرت التابو؟

7 أنواع من "الفوبيا" ربما لم تسمع عنها من قبل.. أبرزها فوبيا النوم والورق