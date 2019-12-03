حزب العدل: المعارضة ترغب فى ممارسة حقها السياسي دون خوف

قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إنه يود هو وأحزاب المعارضة أن يمارسون حقهم السياسي دون خوف، مطالبا بالإفراج عن المحبوسين من قادة الأحزاب.



وأكد عبد المنعم أمام رئيس خلال الجلسة الثانية للحوار الوطني للأحزاب المصرية، أنه لا خلاف على الوطن وأي معارضة هدفها الأول والأخير هو مصلحة الوطن، مؤكدا أنهم لن يرفضوا اي حوار بشرط أن يكون جديا.



وأضاف أنهم كمعارضة ليسوا مجرد "ديكور" وإنما لهم وجهة نظرهم التي يجب أن يكون لها مكانتها في الحياة السياسية.



وطالب عبد المنعم إمام بضرورة أن يكون هناك تمثيل نسبي في الانتخابات، حتى لا يكون هناك احتكار الانتخابات على حزب بعينه.



ويستضيف حزب مستقبل وطن اليوم الجلسة الثانية من "الحوار الوطني للأحزاب المصرية"، الذي يضم مجموعة من الأحزاب، بالمقر الرئيسي للحزب بالتجمع الخامس.



وتضم الجلسة عددا من الأحزاب على رأسها مستقبل وطن وحزب المحافظين وحزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي والعدل وحزب الغد.



وتشهد الجلسة استكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية وإقرار بعض مشروعات المتعلقة بها.



كما تناقش جلسة "الحوار الوطني للأحزاب المصرية"، تفعيل دور الأحزاب في إثراء دور الحياة السياسية في البلاد.