المصري الديموقراطي: نلبي أي دعوة من أجل الحوار الوطني البناء

قال فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب يلبى دعوة أى حزب للحوار بغض النظر عن مدى نجاح الحوار أو فشله، ومدى تفاؤلنا أو تشاؤمنا منه، منوها أننا نخشى من الحضور من أجل التجميل للمشهد فقط.



وأضاف "زهران"خلال كلمته في الحوار الوطني للأحزاب المصري، أنه يتشكك في وجود نزاهة في الانتخابات المقبلة، موضحا أنه يجب وجود حالة من الإفراج الديمقراطي، قائلا "أنا أتعرض لموجة انتقادات داخل الحزب.. ولكنني حاليا مفعم بالأمل ولدينا رغبة صادقة في الوصول لحل ما".



ونوه زهران، أنه لا توجد أي إشارات للحل، قائلا "لا حل في ظل وجود أشخاص محبوسين.. وهناك قيادات حزبية وراء السجن حاليا".



وتابع، أننا نعمل حاليا على مشروع قانون حاليا في نادي الأحزاب الدستورية.