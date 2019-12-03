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رياضة

نجم النصر السعودي يوجه صدمة مدوية لجماهيره

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:53 م
صدى البلد
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عمر سلامة
فجر النجم المغربي نور الدين أمرابط، جناح نادي النصر السعودى، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه رفض إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت، تمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم.

وأمرابط صاحب الـ 32 عامًا انتقل إلى نادي النصر، في صيف 2018، قادمًا من صفوف واتفورد الإنجليزي، حيث لعب مع الفريق الأول في 40 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 14 أخرى.

وكشف أمرابط في تصريحات لبرنامج "صدى الملاعب"، عن تقديمه طلب إلى إدارة النصر، لتجديد عقده لمدة موسم آخر حتى 2022. 

وأشار النجم المغربي، إلى أن طلب تجديد عقده، كان بسبب رغبته في الإعداد الجيد لمونديال قطر 2022، حيث يخشى أن يتسبب تغيير الأجواء لعدم ثبات مستواه في حال رحل عن قلعة العالمي في صيف 2021.

وأوضح نور الدين أمرابط، أن طلبه تجديد عقده، قوبل بالرفض من إدارة النصر، والتي قالت له "التجديد لك لفترة طويلة سيفتح المجال لتقديم لاعبين آخرين طلبات أيضًا لتجديد عقودهم".

ولفت أمرابط، إلى أن إدارة النصر، اشترطت عليه تقديم موسم مثالي مع الفريق والتتويج بالبطولات في الموسم الحالي، من أجل بحث إمكانية تجديد عقده.
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