ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول تعليق من حمدي الميرغني على مولودته الأولى

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:16 ص
حمدى الميرغنى وزوجته
حمدى الميرغنى وزوجته اسراء
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر الفنان حمدي الميرغني، صورة، عبر حسابه على إنستجرام، من داخل المستشفى الذي وضعت فيه زوجته "إسراء عبد الفتاح"، ليكشف من خلالها عن مولودتهما الأولى "تمارا".

وعلق حمدي الميرغني، على الصورة: "الحمد لله والفضل لله، اللهم أنبتها نباتًا حسنًا، واجعلها قرة عيننا، واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوي، شعور غريب أن اسمي يتكتب في خانة الأب " ويعد ذلك أول تعليق له عقب استقبال مولودته الاولى. 

وكان قد نشر الفنان أشرف عبدالباقي صورًا تجمعه بـ حمدي الميرغني،، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليها: "بقيت أبو تمارا يا حمدي، ألف مبروك حمدي وإسراء، أجمل بنوتة تمارا".

وتزوج حمدي الميرغني من إسراء عبدالفتاح عام 2017، بحضور نجوم مسرح مصر.
أول تعليق من حمدي الميرغني على مولودته الأولى
Advertisements

ترشيحاتنا

الأم اكتشفت وفاتها بالصدفة.. قطة تنهي حياة طفلة في أوكرانيا

الأمن ينقذ شخصا حاول الانتحار من على كوبري 15 مايو

بدون جراحة.. وصفة سريعة للتخلص من دوالي الساقين.. تعرفوا عليها

خالد الغندور يشن هجوما عنيفا على حكم لقاء الأهلى وبنى سويف.. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ يكشف عن رسالته الصارمة تجاه حكم مباراة النجم الساحلي

«سوالف حريم» وأدوات مطبخ.. خناقة حامية بين عائلتين مصرية وسورية في الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ نصف ليمونة فقط .. 5 طرق للحصول على بشرة بيضاء وأسنان صحية

3 دول تفوز بمرحلة قبل النهائي في مسابقة ملكة جمال المراهقات ..  فكيف كانت أزياؤهم؟

كانز وأكياس شيبسي قديمة.. ملكات جمال المراهقات ترتدي فساتين من الريسايكل