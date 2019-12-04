أول تعليق من حمدي الميرغني على مولودته الأولى

نشر الفنان حمدي الميرغني، صورة، عبر حسابه على إنستجرام، من داخل المستشفى الذي وضعت فيه زوجته "إسراء عبد الفتاح"، ليكشف من خلالها عن مولودتهما الأولى "تمارا".





وعلق حمدي الميرغني، على الصورة: "الحمد لله والفضل لله، اللهم أنبتها نباتًا حسنًا، واجعلها قرة عيننا، واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوي، شعور غريب أن اسمي يتكتب في خانة الأب " ويعد ذلك أول تعليق له عقب استقبال مولودته الاولى.





وكان قد نشر الفنان أشرف عبدالباقي صورًا تجمعه بـ حمدي الميرغني،، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليها: "بقيت أبو تمارا يا حمدي، ألف مبروك حمدي وإسراء، أجمل بنوتة تمارا".



