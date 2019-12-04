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مرأة

الحليب الذهبي يخلصك من السموم ويحارب السرطان

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:40 ص
مشروب
مشروب
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لمياء الياسين
يعد الحليب الذهبي هو ما ستحصل عليه إذا قمت بخلط نصف ملعقة من مسحوق الكركم وكوب من الحليب. هذا المشروب يمكن أن يعمل العجائب في جسمك أثناء النوم فإذا كنت تشربه يوميًا ، فبإمكانه تقوية جهاز المناعة لديك ، وتطهير جسمك من خلال الكبد ، وقد يساعد في الوقاية من السرطان.

إليك أبرز فوائد الحليب الذهبي

1. يزيل السموم الكبد.

ثبت أن الكركم مفيد للكبد. في جسمك ، سيكون بمثابة منظف ويمنع تراكم الأحماض الدهنية في الكبد. هذا هو السبب في أن حليب الكركم سيعزز قدرة الكبد على معالجة الأغذية والمواد الكيميائية والتخلص بانتظام من تلك المواد التي لا تحتاج إليها. وبهذه الطريقة ستطهر جسمك.

2. يقلل من الالتهابات في الجسم

المكون الرئيسي للكركم هو مادة تسمى الكركمين والتي ، كما تظهر الأبحاث ، لها خصائص مضادة للالتهابات لعلاج الالتهابات الشائعة ، وكذلك حالات أكثر خطورة مثل التهاب المفاصل ، التهاب الأمعاء الالتهابي ، التهاب البنكرياس ، وأكثر من ذلك. بعد شرب كوب من "الحليب الذهبي" ، يحظر الكركمين الموجود في المشروب بعض الإنزيمات التي تسمح بالتهاب في الجسم ، مما يقلل من كمية التورم لديك.

3.. تجهيز جسمك لمحاربة السرطان

يعمل الكركم كمضاد للأكسدة قوي بداخلك. تشير الأبحاث إلى أن الكركم يمكن أن يقلل من الإجهاد التأكسدي الذي ينتج جذور حرة داخل الجسم ، والتي يمكن أن تسبب أمراضا مزمنة مثل السرطان. لكنه لا يمنع السرطان فقط ، بل يمكنه محاربته أيضًا. تشير دراسة جديدة إلى أنه عندما تستهلك الكركم ، فإنه يمكن القضاء على الخلايا السرطانية التي تساعد على وقف نمو الأورام.
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