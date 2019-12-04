اخبار الفن | انفصال أصالة وطارق العريان.. وأحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.





كشف الفنان أحمد سعد، أن اختياراته فى الزواج لم تكن موفقة إلى حد بعيد، وأن السبب فى ذلك قد يعود إلى الطرفين وطباعهما.





أعلن الإعلامي تامر أمين عن خبر انفصال الفنانة أصالة عن المخرج طارق العريان، وذلك من خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض على قناة النهار.





افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافه وكل من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور اشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، مساء اليوم، الدورة الأولى لمهرجان المسرح العربي لأكاديميات ومعاهد الفنون بالدول العربية والتى تحمل أسم الفنان الكبير جلال الشرقاوي، وذلك علي المسرح الكبير بمكتبه الإسكندرية.





قام موقع صدى البلد بجولة مصورة داخل منزل النجمة نبيلة عبيد بالدقي، وأجرى حوارا مطولا مع نجمة مصر الأولى، فتحت خلاله صندوق ذكرياتها الفنية والشخصية.



