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فن

صدى البلد فى منزل نجمة مصر الأولى .. نبيلة عبيد تكشف عن رأيها في الراقصة والسياسي وسر بكائها بعد عرضه مؤخرًا.. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:12 ص
النجمة نبيلة عبيد
النجمة نبيلة عبيد
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أحمد البهى
قام موقع صدى البلد بجولة مصورة داخل منزل النجمة نبيلة عبيد بالدقي، وأجرى حوارا مطولا مع نجمة مصر الأولى، فتحت خلاله صندوق ذكرياتها الفنية والشخصية.

تميز منزل نبيلة عبيد بالديكور العصري الأنيق، الذي لا تغيب عنه اللمسات الجمالية، وتزينه مجموعة من الجوائز التي حصلت عليها الفنانة نبيلة عبيد، فضلا عن مجموعة من صورها الشخصية، والعديد من شخصياتها الفنية.

تتحدث نبيلة عبيد في اللقاء، عن كواليس فيلم الراقصة والسياسي ،الذى وصفته الحقيقى ، مؤكدة انها تشعر أثناء مشاهدتها للعمل فى كل مرة ، أنها تشاهده للمرة الأولى، وهو قاله كرره لها المؤلف الكبير وحيد حامد ، الذى قام بكتابة العمل.

وأضافت " نبيلة عبيد " أنها بكت أثناء عرض العمل فى إحدى السينمات خلال الفترة القريبة الماضية ، حيث رأت مخرجه سمير سيف .

الراقصة والسياسي هو قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس والقصة تتناول بعض أنواع الظلم والتعسف في استعمال السلطة وضياع الأخلاق. ومن غير شرعية للعلاقة بين السياسة وراقصة معروفة والكشف عن أسرار وخبايا كبار المسئولين في الدولة، بطولة الفنانة نبيلة عبيد صلاح قابيل ومصطفى متولي.

العمل تم عرضه عام 1990 ، وقد حقق نجاحاُ كبيرًا حينها ، وهو من تأليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف .
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