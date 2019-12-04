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فن

انطلاق مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية وتأخر المحافظ يثير حفيظة الفنان محمد صبحي..صور

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:08 ص
انطلاق مهرجان المسرح
انطلاق مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافه وكل من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور اشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، مساء اليوم، الدورة الأولى لمهرجان المسرح العربي لأكاديميات ومعاهد الفنون بالدول العربية والتى تحمل أسم الفنان الكبير جلال الشرقاوي، وذلك علي المسرح الكبير بمكتبه الإسكندرية.

وأثار تأخر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي الأول لمدة نصف ساعة
حفيظة الفنان محمد صبحي الذي قال له أثناء استقباله: "إن السياسي ينتظر الفنان، أما الفنان لا ينتظر السياسي".

ورد المحافظ أنه سبب تأخره قهري حيث كان في زيارة لمستشفى العامرية العام، مضيفا:""أنا انتظر أهالي الإسكندرية كما يشاؤون، وفي أي وقت، فأنا جئت من أجل خدمة الإسكندرية والسكندريين وليس لأكون محافظا".

وفي كلمته رحب محافظ الإسكندريه بضيوف المهرجان علي أرض عروس البحر، ووعد بتقديم كل الدعم للمهرجان حتي يخرج بالشكل الذى يليق بأسم الإسكندريه.

وعقب الافتتاح تبارت الفرق المسرحية فيما بينها في منافسه فنيه ممتعه للجمهور السكندري والذي يستمر حتي 12/8.

وقد شارك في حفل الافتتاح الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبه الاسكندرية، واحمد جمال، والدكتور جاكلين عازر نائبا المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، ومحمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وأحد الرعاة الرسميين للمهرجان وعدد كبير من فناني المسرح والسينما من مصر والدول العربية على رأسهم الفنان الكبير محمد صبحي.
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