غلق قناة ten الفضائية خلال أيام

علم "صدى البلد" من مصادر خاصة، أن إدارة قناة TeN قرّرت غلقها نهاية الشهر الجاري لأسباب سيُعلن عنها خلال ساعات ..





وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ العاملين والمُذيعين بقرار الغلق خلال الأيام المقبلة.





ويحاول موقع "صدى البلد" الوصول إلى مسئولي القناة لمعرفة التفاصيل وأسباب الغلق؛ ولكن تعذَّر الوصول إليهم نظرًا لتأخر الوقت.





وتأسست قناة TeN فى 2015، فى إطار شكل وعلامة تجارية جديدة لقناة التحرير التى تم تأسيسها عقب تنحي الرئيس الأسبق مبارك وثورة 25 يناير، ثم آلت ملكيتها لمجموعة إماراتية، ويرأسها حاليًا الإعلامى عمرو عبد الحميد بجانب الإعلامي نشأت الديهي نائبًا لرئيس المحطة.





قناة TeN قناة تنويرية تعتمد على الموضوعية والمهنية وتقدم محتواها بشكل جذاب ومشوّق وفق أحدث التقنيات الفنية.





و TeN تقدم إعلامًا يرتكز على محاور التنوير وخلق حالة من الوعي العام كما تجمع في محتواها بين توصيل الحقائق والترفيه بمختلف أطياف المشاهدين.





وتعمل القناة على تقديم "الإعلام الجديد" لتعزيز ثقافة المحتوى الرقمي لاستيعاب المتغيرات الجديدة وما يحدث على السوشيال ميديا في إطار مهني يليق بقيم الأسرة المصرية.



