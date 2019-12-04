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مرأة

كنزى وجنا عمرو دياب بإطلالة جديدة على إنستجرام

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:53 ص
كينزى وجنى
كينزى وجنى
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت كنزي، ابنة الفنان عمرو دياب، صورة لها مع أختها جنا عمرو دياب، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

وظهرت كنزي عمرو دياب بإطلالة جذابة ومميزة، أبرزت جمالها، وقوامها المتناسق، بتوب أبيض مكشوف الأكتاف نسقت معه برورو ذات اللون الرمادى، فيما ارتدت جنا توب أسود عليه جاكيت ثقيل أسود بفرو من فوق باللون البني.

وحرصت ابنتا عمرو دياب على رسم وجهيهما بالألوان الطبيعية ،تاركين الشعر المموج الأشقر منسدلا على الأكتاف.

وطرح الهضبة عمرو دياب مؤخرًا، أحدث أغانيه "إفريقيا" من إعلان إحدى شركات الاتصالات في مصر، الذي شارك فيه نجم منتخب مصر محمد صلاح، في أول إعلان يجمع بين (الهضبة وصلاح)، دون أن يظهرا معًا في لقطة واحدة.

الأغنية من إنتاج شركة ناي فور ميديا، وهي عبارة عن توزيع جديد لأغنية "بالحب اتجمعنا" التي سبق وغناها عمرو دياب في دورة الألعاب الإفريقية، عام 1991 التي استضافتها مصر.
كينزى وجنى عمرو دياب كينزى وجنى عمرو دياب
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