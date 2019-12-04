شبورة كثيفة وأمطار.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة القادمة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يظل الطقس دافئا على على كافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الجاري خلال ساعات النهار، ويكون باردا ليلا.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار.



وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار متوقعة تكون يوم الجمعة القادمة، على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء



كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة، ما بين 23 إلى 22 عظمى على السواحل الشمالية و14 صغرى، وتكون على الوجه البحري والقاهرة 23 للعظمي و14 الصغرى، وعلى الصعيد تتراوح ما بين 24 عظمى و 12 صغري.

