القبض على 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بعزبة خير الله

مازال هوس الثراء السريع يراود أحلام المواطنين؛ حيث مكث ٤ أشخاص يحفرون أسفل منزل بعزبة خير الله بدار السلام، يبحثون عن الآثار، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطهم قبل الوصول إلى حلمهم الوهمى.





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بحارة مسعد من شارع الشوربجي ـ عزبة خير الله ـ دائرة القسم.





وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعة انتقال ضباط وحدة مباحث القسم الذين تمكنوا من ضبطهم وتبين أنهم ٤ أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 8 أمتار، وأدوات تنقيب.



