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حوادث

عبر التسلق.. سقوط أخطر تشكيل عصابي لسرقة الشقق بحى المرج

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:14 م
صدى البلد
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محمد صبري
ألقى رجال الأمن باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة القبض على أخطر تشكيل عصابي لسرقة الشقق بحى المرج .

وردت معلومات للمقدم محمد ابو العطا رئيس مباحث قسم شرطة المرج مفادها أن عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب " التسلق " وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما.

وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب عدد 8 حوادث سرقة مسكن بذات الأسلوب .
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