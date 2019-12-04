طارق حامد يتصدر تويتر.. ومغردون: أهلاوي صميم وأتمنى فوز ابن مصر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا داخل القارة لمسابقات الأندية، لعام 2019 الجاري.



وشهدت القائمة النهائية تواجد طارق حامد نجم الزمالك، بينما تم استبعاد محمود علاء وفرجاني ساسي، بالإضافة إلى علي معلول، ظهير أيسر الأهلي.



ودشن عدد من جماهير الكرة المصرية هاشتاج #طارق_حامد، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معها عدد كبير من مستخدمي تويتر .



وجاءت التعليقات كالتالى : _



انا اهلاوى صميم وياريت يكون طارق حامد ابن مصر.



مرشحكم طارق حامد لجائزة افضل لاعب افريقي عن دائرة نادى الزمالك